Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/9 Esas 16/12/2024

MALİYE HAZİNESİ ile İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Pirimehmetpaşa mahallesinde bulunan 1591 ada, 16 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki malın taşınmaz hissedarı Evdokios kızı Anastasya Paskalidis'in gaipliğine ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.'nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişiler hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişinin Mahkememizin 2024/9 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 16/12/2024