Yayınlanma: 19.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/237 Esas

DAVACI: Erol HİÇÜRKMEZ (TC:546*****934)

DAVALI: Metin HİÇÜRKMEZ (TC:545*****528)

ADRESİ: Merkez Mah. Kırkmerdiven Cad. No:17 İç Kapı No:1 Eyüpsultan/İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Soybağının ve Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Gerekçeli Kararımızın hüküm fıkrasında özetle; "Mahkememizin görevsiz olduğu anlaşıldığından, 6100 sayılı HMK 114/1-c, 115/2. maddesi gereğince dava şartı yokluğu nedeniyle, davanın usulden reddine karar verilmiş, 6100 sayılı HMK'nın 20. maddesi gereğince kararın kesinleşmesinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde talep edilmesi halinde dosyanın yetkili ve görevli İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, yargılama sonucunda verilen gerekçeli karar tebliğe çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde yasa yoluna başvurma hakkınız olup, aksi taktirde dosyanızın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 23/01/2025