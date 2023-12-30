T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 30 Aralık 2023

ESAS NO: 2022/757 Esas

DAVALI: ABBUD ALHASAN

Davacı IBTESAM EZZELDİN iledavalı ABBUD ALHASAN arasında mahkememizdegörülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren; (İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır.)

14/03/2024 günü saat 10.12'de yapılacak olan Ön İnceleme Duruşmasına gelmediğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, yokluğunuzda diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, bu tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde delillerinizi sunmanız, başka yerden gelecekdelillerin mahkemece temin edileceği yerleri bildirmeniz, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar olunur.