Yayınlanma: 30.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/414 Esas

Konu: Gaiplik İlanı

DAVACI: MALİYE HAZİNESİ

VEKİLİ: Av. MELEK SERAP ERCAN

DAVALI: ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ: Av. SERHAT K ARĞIN

DAVA: Gaiplik ve Devir

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Keçecipiri Mahallesinde bulunan 3098 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın 21/44 hisse malikinin İsak kızı Fostira hakkında İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/10/2013 tarihli 2012/250 esas 2013/1458 karar sayılı ilamı ile 3561 saylı yasa gereğince yönetim kayyımı atandığını, İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/574 esas 2014/823 karar sayılı ilamı ile taşınmaz hakkında ortaklığın satış sureti ile giderilmesine karar verildiğini, İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/01/2019 tarihinde kesin olarak verilen 2016/498 esas 2019/96 karar sayılı kıymet takdiri ilamı ile taşınmazın değerinin 1.737.190,00 TL olduğuna dair karar verildiğini, taşınmazın İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/6 satış sayılı dosyasından satılarak kayyımlıkça idare edilen İsak kızı Fostira hissesine isabet eden satış bedelinin 31/10/2012 tarihinde kayyım hesabına aktarıldığını, 16/11/2023 tarihi itibariyle dosya hesabında 2.499.585,09 TL bulunduğunun kayyım tarafından bildirildiğini, taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresinin dolduğunu, TMK 588. Maddesi uyarınca taşınmazın 21/44 eski hisse maliki İsak kızı Fostira'nın mal varlığının on yılı aşan süreyle kayyımla idare edilmiş olduğundan gaipliğine ve yapılan ilan süresinde hiçbir hak sahibi çıkmaması halinde kayyım hissesine isabet eden satış bedelinin işlemiş nemasıyla birlikte hazineye aktarılmasına karar verilmesi talep edildiğinden, T.M.K.nun 33 Maddesi gereğince gaip hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2023/414 Esas sayılı dosyasından bahis ile mahkememize bilgi vermeleri, gaip hayatta ise keza adresinin de bildirilmesi hususu İKİNCİ KEZ İLAN OLUNUR. 25/03/2025

GAİP: İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Keçecipiri Mahallesinde bulunan 3098 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın 21/44 hisse maliki İsak kızı Fostira