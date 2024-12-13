T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2024/59-Ceza Dava Dosyası

KARAR NO : 2024/514

Hırsızlıksuçundan Mahkememizin yukarıdave karar numarası yazılı 08/10/2024 tarihli ilamı ile SSÇ FERİHA SULTAN ÇELİKDAĞ hakkında Beraat kararı verilmiş olup, Hassan ve Moazam kızı, 1971 iran doğumlu, Müşteki MARYAM KOUCHAKAMOLI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli kararve SSÇ Müdafiinin İstinaf Başvuru Dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10/12/2024