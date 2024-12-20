Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/96 Esas

KARAR NO : 2024/405

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/06/2024 tarihli ilamı ile SSÇ SILA DEMİR hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezasına karar verilmiş olup, MÜŞTEKİ AİSHAT ABDULKARIMOVA (Rasul ve Zagra kızı, 1992 Rusya doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve İstinaf Başvuru Dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.18/12/2024