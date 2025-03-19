Yayınlanma: 19.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/160 Esas KARAR NO: 2024/540

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/10/2024 tarihli ilamı ile SSÇ'ler hakkında hapis cezasına hükmedilmiş olup; Javad ve Fourough kızı, 2000 İRAN doğumlu, Müşteki MASHAD NIKSIRAT tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve SSÇ Müdafiilerinin istinaf başvuru dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.17/03/2025