Yayınlanma: 19.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/312 Esas KARAR NO: 2025/25

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/05/2024 tarihli ilamı ile SSÇ Pınar ÖZMUT hakkında adli para cezasına hükmedilmiş olup;Ravi Kumar ve Jiyaja Lakshmi oğlu, 1993 HİNDİSTAN doğumlu, Müşteki ROBİT KUMAR MERIGA tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve itiraz dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.13/03/2025