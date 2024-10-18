T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 18.10.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/284Esas

KARAR NO: 2024/381

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/05/2024 tarihli ilamı ile SSÇ CENGİZHAN ATEŞGÜNEŞ hakkında Beraat kararı verilmiş olup, Baurzhan ve Fatıma oğlu, 1989 Kazakistan doğumlu, Kazakistan nüfusuna kayıtlı Müşteki MADIYAR SYDYKOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli kararkendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.16/10/2024