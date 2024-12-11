T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 11.12.2024 - 00:00

DOSYA NO: .2023/550-Ceza Dava Dosyası

KARAR NO: 2024/407

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıdave karar numarası yazılı 11/06/2024 tarihli ilamı ile SSÇ SARBAS AL HUSSIN TURKMANI ve SSÇ SALEH TURKMANI Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup, Müşteki JOSEFA GARCIA( Jose ve Manuela kızı, 1959 Kanada doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06/12/2024