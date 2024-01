T.C. İSTANBUL 4 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Yayınlanma: 31.01.2024 - 00:00

T.C.İSTANBUL 4. İCRA DAİRESİ 24/01/2024

2023/35117 ESAS

ÖRNEK 10 ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO: 2023/35117 ESAS

ALACAKLI: İSMAİL BUDAK

VEKİLİ: Av. HAKAN DİNÇTÜRK

BORÇLU: MEHMET ALTINÖZT.C.50……..562

BORÇ MİKTARI: 999.999,00.TL İHTİYATİ HACİZ MİKTARI

TAKİBİN DAYANAĞI: İSTANBUL 4. İcra Müdürlüğünün 2023/35117 esas sayılı dosyasındaki borç için

Yukarıda yazılı alacağın tahsili için alehinize yapılan icra takibinde adresinize gönderilen örnek 10 nolu ödeme emri tebliğ edilememiş ve zabıta tahkikatı neticesinde de yeni adresiniz tesbit edilemediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) güne on beş gün ilavesiyle yirmi beş (25 ) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) güne(15) on beş gün ilavesiyle ( 20 ) gün içinde icra mahkemesine şikayet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) güne (15) on beş gün ilavesiyle (20) yirmi gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) güne(15) on beş gün ilavesiyle ( 20 ) gün içinde içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) güne(15) on beş gün ilavesiyle ( 25 ) gün içinde içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise (3) güne(15) on beş gün ilavesiyle ( 18 ) gün içinde içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. 24.01.2024