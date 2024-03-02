T.C. İSTANBUL 41. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 02.03.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2021/124 Esas

KARAR NO: 2021/262

Sanık Bülent Uzun hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15.06.2021 tarihli ilamı ile Nitelikli Dolandırıcılık suçundan 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 3.740,00-TL Adli Para cezasına hükmedilmiş olup, Faik ve Kamala oğlu, 23/04/1994 Azerbaıjan doğumlu MÜŞTEKİ ANAR AHMAD ZADA tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar ile sanık Bülent Uzun'un süre tutum İstinaf kanun yoluna başvurma dilekçesitebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.02.2024