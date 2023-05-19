T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19 Mayıs 2023

Dosya No: 2021/203

Karar No: 2023/73

MÜŞTEKİ: HOSHYAR TAHA IBRAİM İBRAHİM: Taha ve Bafrin Hamad oğlu, 1993 IRAK doğumlu, Vezir Çeşmesi sk. Fatih/İSTANBUL adresinde oturur.

Nitelikli Hırsızlık suçundan sanık ERGİN ÇALIŞKANhakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 16/02/2023 tarih ve 2021/203 Esas, 2023/73 Karar sayılı kararı ile sanık ERGİN ÇALIŞKAN hakkında Nitelikli hırsızlıksuçundan Beraatine karar verildiği, Beraat kararı C.Savcısı tarafından 02/03/2023 tarihinde İstinaf edildiği, ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen HOSHYAR TAHA IBRAİM İBRAHİM 'e ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle kararın Müşteki HOSHYAR TAHA IBRAİM İBRAHİM'e ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibarenyedi gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere mahkeme katibine beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleştirileceğine karar verildiği hususları ilanen tebliğ olunur. 17/05/2023