T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04.04.2024 - 00:00

Sayı: 2024/53 Esas 27/03/2024

Konu: Gaiplik ilanı

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM BÜRO BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelifeneri köyü, Köyiçi camii Şerif sokağında bulunan 10 pafta, 439parsel sayılı 79 m2 sahalı bahçeli kagir ev vasıflı taşınmazın maliki "Zenciye Ayşe Mirasçıları" adına kayıtlı olduğu, İstanbul 25. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin (eski Sarıyer 2. Sulh Hukuk Mahkemesi) 10.11/2009 tarih ve 2009/213 esas 2009/385 karar sayılı dosyası ile kayyım tayin edildiği, bu taşınmazın kayyımla idare süresinin 10 yılı doldurmuş olduğu beyan edilerek, Taşınmazın maliki Zenciye Ayşe'nin gaipliğine karar verilmek suretiyle adına kayıtlı bulunan yukarıda belirtilen taşınmazın 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 588. Maddesi gereğince Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi,kayyımın hesaplarında bulunan ve karar tarihine kadar biriken tüm bedellerin Hazine'ye devri talebiyle açılmış olmakla; Yukarıda belirtilen taşınmazın maliki Zenciye Ayşe'nin ve mirasçılarının hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2024/53 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 27/03/2024