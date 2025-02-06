T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/328 Esas

Konu : Gaiplik İlanıİSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Fatih İlçesi, Derviş Ali Mahallesinin, Salma Tomruk Caddesinde bulunan 2567 ada, 58 parsel sayılı 294,93 m2 yüzölçümlü, Çadırçı Elhaç Muhittin Mektebi Şerifi Vakfından İcareli “Arsa" vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi Abdullah oğlu Mehmet ve 1/2 hissesi Mehmet kızı Rukiye adlarına kayıtlı olduğu, İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/46 esas sayılı dosyası ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kayyım tayin edildiği, bu taşınmazın kayyımla idare süresinin 10 yılı doldurmuş olduğu,

Davacı Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü icareli taşınmazın Abdullah oğlu Mehmet Mehmet kızı Rukiye'nin gaipliğine karar verilmek suretiyle adına kayıtlı bulunan yukarıda belirtilen taşınmazın Vakıflar Yasası'nın 17. Maddesi gereğince tamamının, Çadırçı Elhaç Muhittin Mektebi Şerifi Vakfı adına tesciline karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla;

Yukarıda belirtilen taşınmazın maliki Abdullah oğlu Mehmet ve Mehmet kızı Rukiye'nin hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların İKİ (2) AY İÇİNDE İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2023/328 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 21/01/2025