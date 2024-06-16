T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16.06.2024 - 00:00

Esas No: 2022/453

Karar No: 2023/547

Hakaret ve Tehdit suçundan Mahkememizin 26/10/2023 tarihli ilamı ile 109/1, 53/1 - 125/2 maddeleri gereğince 11 Ay 7 Gün Hapis ve 4500.,TL Adli Para Cezası ile cezalandırılan Dursun Ali ve Emine oğlu, 1988 doğumlu, SEYFULLAH YAVUZ aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14/06/2024