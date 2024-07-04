T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04.07.2024 - 00:00

Esas No: 2023/535 02.07.2024

Karar No: 2024/219

Hırsızlık suçundan Mahkememizin 04/04/2024 tarihli ilamı ile142/2-bve 53/1 maddesi gereğince 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılan Ahmada ve Fatma oğlu, 1995 Libya doğumlu, KHALDE BOUCHAKORE aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.