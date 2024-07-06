T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06.07.2024 - 00:00

Esas No: 2022/497 03.07.2024

Karar No: 2024/76

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin 15/02/2024 tarihli ilamı ile 359/b ve 53/1 maddesi gereğince 3 Yıl 7 Ay 22 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılan İsmail Şadan ve Perihan oğlu, 1965 doğumlu, AYKUT ORMAN aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.