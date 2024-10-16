T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2023/465 14.10.2024

Karar No: 2024/405

Nitelikli Hırsızlık suçundan Mahkememizin 28/06/2024 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2-b ve 53/1 maddesi gereğince 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılan Hammud ve Sabah kızı, 2003 Suriye doğumlu, FATMA YUNUS aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

İLAN OLUNUR.