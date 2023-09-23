T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 23 Eylül 2023

Dosya No: 2019/404-Ceza Dava Dosyası

KARAR NO: 2023/108

SANIK: MURAT CENGİZ- İsmet ve Nasibe oğlu, 27/07/1981 Aksaray doğ. Aksaray, Merkez,Alayhanı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kocatepe Mh. Davarcı Adem Sk. No:62 D:4 Beyoğlu/ İSTANBUL

Mahkememizin 16/02/2023 tarih ve 2019/404 esas, 2023/108 karar sayılı ilamıile sanığın "Bina içindemuhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan TCK'nın 142/2-h, 143/1, 35/2, 53/1a,c,d,e, 58/6maddeleri uyarınca sonuç olarak 3 YIL CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal suçundan Beraatinekarar verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanık MURAT CENGİZ'eulaşılamadığı ve gerekçeli karar ilekatılan kurum müflis Uzel Makina San. A.Ş. İflas İdare Heyeti adına İflas İdare Memuru Av. Nuray Sözer'in istinaf dilekçesinintebliğ edilemediği anlaşıldığından, kararın ve istinaf dilekçesininilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulması ve tutanağın mahkeme hakimine onaylattırılması halinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceğine, katılan kurum vekili Av. Nuray Sözer'in istinaf dilekçesine karşı yukarıda belirtilen süre içerisinde istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi verebileceğine dair karar verildiği hususlar ilanen tebliğ olunur. 19/09/2023