T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

DOSYA NO: 2021/603

KARAR NO: 2023/417

SANIK: ELMELLLOULI YOUSSEF-İbrahim ve Saıde oğlu, 1998 FAS doğumlu

SANIK: MBARK HMOUMAN-Youssef ve Fatıha oğlu, 1998 FAS doğumlu

Mahkememizin 30//05/2023 tarih ve 2021/603 esas, 2023/417 karar sayılı ilamıile sanıkların "Bina Dahilinde Hırsızlık" suçundan TCK'nın 142/2-h, 35, 62, 53/1a,c,d,e,mad. uyarınca sonuç olarak 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINAkarar verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanıklar adına gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, kararınilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere kendisine en yakın Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe yada zabıt katibine -tutanağa geçirilmek kaydıyla- beyanda bulunulmak suretiyle İSTİNAF KANUN YOLUaçık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceğine dair karar verildiği hususlar ilanen tebliğ olunur. 07.11.2023