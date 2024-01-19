T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19 Ocak 2024

DOSYA NO: 2021/542

KARAR NO: 2021/810

SANIK: YAŞAR ÇALI- Ali Nuri ve Zeynep oğlu, 23/03/1976 İSTANBUL doğumlu, SİVAS, DOĞANŞAR, Cinci mah/köy nüfusunda kayıtlı.

Mahkememizin 24/10/2023 tarih ve 2021/542 esas, 2021/810 karar sayılı EK KARAR ile; Mahkememizin 30/11/2021 tarih 2021/542 esas ve 2021/810 karar sayılı ilamı ile verilen hükmün uyarlama yargılaması neticesinde ORTADAN KALDIRILMASINA,

Sanığın 2009-2010 yılları vergi dönemine ilişkin 213 sayılı VUK.'nun 359/b md. gereğince takdiren 4 yıl hapis, tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza yarı oranında indirilir hükmü göz ölüne alınarak sanığın cezasından yarı oranında indirim yapılarak 2 yıl hapis, sanığın 2009-2010 yıllarında sahte belge düzenlediği anlaşılmakla TCK'nın 43/1 maddesi uyarınca 1/4 oranında arttırılarak 2 yıl 6 ay hapis, TCK 62. md. gereğince 1/6 oranında indirilerek 2 YIL 1 AY HAPİS ( 53/1 a,c,d,e ) cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve Ek Karar tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile yada zabıt katibine yapılan beyan tutanağa geçirilmek suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz hakkının bulunduğu aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceğine dair karar verildiği hususları ilanen tebliğ olunur.17/01/2023