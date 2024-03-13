T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13.03.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/801 Esas

KARAR NO: 2023/867

SANIK: EYÜP KALKAN-Ramazan ve Arzu oğlu, 01/01/1997 BEYOĞLU doğ.lu, ZONGULDAK,MERKEZ, Ontemmuz mah/köy nüfusuna kayıtlı

Mahkememiz ilamı ile sanık EYÜP KALKAN hakkında TCK'nın 191/1,43/1, 53/1 a,c,d,e, 58/6 mad uyarınca neticeten 2 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,yapılan araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve karar tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere kendisine en yakın Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe yada zabıt katibine -tutanağa geçirilmek kaydıyla- beyanda bulunulmak suretiyle İSTİNAF KANUN YOLUaçık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceğine dair karar verildiği hususlar ilanen tebliğ olunur.11/03/2024