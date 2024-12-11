T.C. İSTANBUL 44. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 11.12.2024 - 00:00

DOSYA NO: .2023/595-Ceza Dava Dosyası

KARAR NO: 2024/86

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıdave karar numarası yazılı 26/01/2024 tarihli ilamı ile SSÇ MELİHA BİSKEUİT hakkında 4 YIL 2 AY Hapis cezasına hükmedilmiş olup, SSÇ MELİHA BİSKEUİT ( Bahri ve Zeynep kızı, 01/01/2006 HALEP doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve Müdafii Av. Turgut Ekrem'in İstinaf Başvuru Dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06/12/2024