T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18.04.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/413 Esas

KARAR NO: 2024/154

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/02/2024 tarihli ilamı ile 142/1.b.2 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1)-SÜRESİZ cezası ile cezalandırılan sanık Abdelkarım ABDALLAH (Omar ve Fatma Zahri oğlu, 01/01/1991 Cezair doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.16.04.2024