T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2019/1190 Esas

KARAR NO: 2023/688

Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/04/2023 tarihli ilamı ile 125/2, 106/1-1.cümle maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 5 AY HAPİS, 2 AY 15 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e)V cezası ile cezalandırılan Hasan ve Emine oğlu, 22/05/1983 d.lu, Bolu, Dörtdivan, Kadılar n.k. TAYFUN YILMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.05.2024