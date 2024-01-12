Yayınlanma: 12 Ocak 2024

T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO: 2018/17 Esas

KARAR NO: 2021/651

Yasak Olmayan Ancak Tehlike Arz Edebilecek Aletleri Kullanarak Müsabakanın Düzenini Bozma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/07/2021 tarihli ilamı ilemaddesi gereğince

1- Denys POPOV (Volodymyr ve Maria oğlu, 1986 UKRAYNA d.lu) ve Andrıı ANISKIN'ın (Valeriy ve Oksana oğlu, 1973 UKRAYNA d.lu) CMK’nun 223/2-e mad. BERAATİNE,

2- Sanık Ievgen STEPANOV'(Viktor ve Natalia oğlu, 1983 UKRAYNA d.lu) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 50/1-a, 50/3 ve 52/2 nci 540,00-TL cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE.

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.01.2024