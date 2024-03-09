T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/297 Esas

DAVALI: CİHAN ÇELİK - 36769294398

Davacı Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından açılan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Orhan ve Naciye oğlu, 20/09/1959 Batman doğumlu, 36769294398 T.C. Kimlik numaralı davalı Cihan Çelik için İGDAŞ, İSKİ, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve UYAP sisteminden adres araştırması yapılmış olup, davalı Cihan Çelik adına tebligat yapılamamıştır. Davalı Cihan Çelik'e Dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. vekili tarafından açılan davada; "Davalı/borçlu Cihan Çelik müvekkili şirketin abonesi olduğunu, davalı abonelik adresinde sağlanan enerji bedeline karşılık olan 16.11.2009, 21.12.2009, 21.01.2010, 18.02.2010, 22.03.2010, 11.03.2010, 22.11.2010, 20.12.2010, 17.01.2011, 18.02.2011, 21.03.2011, 18.04.2011, 20.05.2011, 20.06.2011, 07.07.2011, 17.10.2011, 21.11.2011, 19.12.2011, 16.01.2012, 25.01.2012, 20.12.2012, 21.01.2013, 15.02.2013, 18.03.2013, 27.03.2013, 26.04.2013, 20.05.2013, ve 10.03.2014 son ödeme tarihli fatura bedellerini günü geçmiş olmasına rağmen ödemediğini, tüketim faturalarını ödemeyen davalı/borçlu hakkında İstanbul 25.İcra Müdürlüğünün 2016/9643 Esas sayılı dosyasıyla ilamsız icra takibi başlatıldığını, borçlu ise verdiği itiraz dilekçesi ile iş bu icra takibine kötü niyetli olarak kısmen itiraz ettiğini, davalı/borçlu itiraz dilekçesinde bir borcu bulunmadığı iddiasıyla takip konusu borca, faize ve ferilerine itirazda bulunduğunu, davalı borçlunun amacı bu anlamda tükettiği elektrik bedelini ödememek için bahaneler üretmekten ibaret olduğunu, davalı tükettiği elektrik bedelini ödemediği gibi yapılan icra takibine de itiraz ederek takibin durmasına sebebiyet verdiğini, borçlunun haksız itirazının iptali ile alenen kötü niyetli olan borçludan %20’den az olmamak üzere tazminat talep ettiği, " davalı Cihan Çelik'e ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğinin yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren davalının 2 hafta içinde Mahkememize cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği (HMK122.md.), aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkâr edilmiş sayılacağı (HMK 128. Md.) hususu dava dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere davalı Cihan Çelik'e ilanen tebliğ olunur.