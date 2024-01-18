T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18 Ocak 2024

DOSYA NO: 2019/26 Esas

Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasının tarafları olan müşteki VİKTORİA TİTORENKO (VLADEMİR, LİDİA Kızı 'den olma, 1973 doğumlu), sanık EVGENİİ DZINGALO (YURİİ Oğlu LUDMİLA'den olma, 25/10/1987 doğumlu, RUSYA vatandaşı) tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, mahkememiz dosyasının iddianamesi ve basit yargılama usulü uygulanmasına karar verilen tensip zaptı "CMK'nın 251 maddesi uyarınca basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiğinden davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde beyanlarınızın yazılı olarak mahkememize bildirilmesi ve ayrıca duruşma yapılmaksızın hüküm kurulabileceği ihtar olunur, CMK'nın 251 maddesi uyarınca basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiğinden davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde savunmalarınızın yazılı olarak mahkememize bildirilmesi, duruşma yapılmaksızın hüküm kurulabileceği ve yazılı olarak karşı çıkılmadığı takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebileceği ihtar olunur." ihtarlarıyla tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 16.01.2024