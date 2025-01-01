T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 01.01.2025 - 00:01

T.C.İSTANBUL 47. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/729 Esas 18/12/2024

Konu : Gaiplik İlanı

DAVACI: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

VEKİLİ: AV. ÇAĞLA ÇİĞDEM AYKAÇ

DAVALI : ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA : Gaiplik Talebidir

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi Karaağaç Caddesinde bulunan 3277 ada 2 parsel sayılı taşınmaz malın 58/104 hisse maliki Ahmet Tevfik oğlu Hayri ve 46/104 hisse maliki Abdi oğlu İsmet hakkında İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/04/2014 tarihli ve 2012/954 Esas ve 2014/527 Karar sayılı ilamıyla en büyük mal memuru İstanbul Defterdarının yönetim kayyımı atandığı, taşınmaz malın 58/104 hisse maliki Ahmet Tevfik oğlu Hayri ve 46/104 hisse maliki Abdi oğlu İsmet'in malvarlığı on yılı aşan süreyle kayyımla idare edilmiş olduğunu, bu nedenle gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden, M.K.'nun 33 maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2024/729 Esas sayılı dosyasından bahis ile mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR. 18/12/2024