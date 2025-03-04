Yayınlanma: 04.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/571 Esas

KARAR NO: 2024/866

Elde ve üste taşınan Eşyayı özel Beceri ile Almak suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/11/2024 tarihli ilamı ile TCK'nın 142/2-b-62-53-1-2-3 fıkraları ile maddesi gereğince neticeten 4 yıl 2 ayhapis, cezası ile cezalandırılan sanık ALİABUAHMET (Omar ve Fatima oğlu, 1960 FİLİSTİN doğumlu.) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 14 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve d. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.25/02/2025