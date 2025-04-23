Yayınlanma: 23.04.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/276 Esas

KARAR NO: 2024/346

SANIK: BİLGİN ATILGAN-12745455182

Sesli ve Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/04/2024 tarihli ilamı ile TCK'nın 125/2-125/1-125/4-62-52/2- 5271 sayılı CMK'nın 5728 sayılı yasa ile değişik 231/6 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5271 Sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 yıl süreile denetim süresine tabi tutulmasına, başkaca denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmesine yer olmadığına, karar verilmiş olup sanık BİLGİN ATILGAN'a tüm aramalarına rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğe dilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 14 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile İSTİNAF KANUN YOLUNA başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 16/04/2025