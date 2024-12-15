T.C. İSTANBUL 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2024/112 Esas

KARAR NO : 2024/350

Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılısanık Naim Kanber tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE İLK 5 GAZTEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.12.2024