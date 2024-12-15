Yayınlanma: 15.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/978 Esas 13/12/2024

Davacı, TARIK KÖSE ile Davalı, NANA DEMEEVI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ uyruklu NANA DEMEEVI'ya tebligat yapılmamış olduğundan davalıya tahkikat ve sözlü yargılama duruşma günü ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı NANA DEMEEVI'nın duruşmanın atılı bulunduğu 27/02/2025 günü saat 11:50'de duruşmaya katılması, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığında duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye/ilan gönderilmeyeceği 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceği hususunun NANA DEMEEVI'ye tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur.