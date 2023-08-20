T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20 Ağustos 2023

T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/232

KARAR NO: 2023/204

Davacı ÖZCAN ARSLAN tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Yaş Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 04/07/2023 tarihli kararı ile;

1- Davacının doğum tarihinin düzeltilmesine ilişkin talebin vazgeçme nedeniyle reddine,

2- İsim değişikliği talebinin kabulü ile

Antalya ili, Akseki ilçesi, Bademli Mah., 9 cilt, 41 nolu hanede kayıtlı 12655511848 T.C no'lu kayıtlı "Özcan" isminin "Fatma Aycan" olarak tashihine

3- Karar özetinin TMK'nun 27. Maddesi gereğince İLANINA,

Karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 07/07/2023

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