T.C. İSTANBUL 5. ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 5. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2013/32 Esas KARAR NO: 2013/693

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı18/12/2013 tarihli ilamı ileTCK'nun 142/2-b maddesi gereğince mahkumiyetlerine karar verilen SSÇ'lere ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Bengomin ve Rehemakızı, 20/07/1971 doğumlu RITA OROMA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.03.2025