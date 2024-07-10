T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10.07.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/466 Esas

KARAR NO: 2022/1582

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/11/2022 tarihli ilamı ile 125/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) kararı verilen Zekeriya ve Kebire oğlu, 16/12/1979 doğumlu, Bursa, İnegöl, Kemalpaşa mah nüfusuna kayıtlı MUSTAFA KALE tüm aramalara rağmen bulunamamış, ve karar tebilğ edilememiştir

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL BİR GAZETEDE veİNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.06.2024