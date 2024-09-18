T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2021/799 Esas

KARAR NO: 2022/323

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/03/2022 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Marvan ve Aminaasya oğlu, 1997 doğumluMOUHAMD YOUSF tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir .

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE YAYIMLANAN GAZETE İLE GENEL İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.09.2024