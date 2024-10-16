Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO :2023/298 Esas

KARAR NO :2024/634 Karar

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/09/2024 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık Seyed Hassan Ghaffarı'nin 6 ay hapis cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık Seyed Hassan Ghaffarı (Seyed Mohammad ve Zahra oğlu, 27/05/1988 İran doğumlu) ve müşteki Nima Azizi'ye (Gholamreza ve Golsumrezi oğlu, 1993 İran doğumlu) gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 14/10/2024