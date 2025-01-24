Yayınlanma: 24.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO : 2019/404 Esas

KARAR NO : 2024/583

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/10/2024 tarihli ilamı sanık QURBAN MUHAMMEDİ hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olup, dosyanın sanığı olan Sadgul ve Lalshah oğlu, 2000 Afganistan doğumlu, QURBAN MUHAMMEDİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1) 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu, istinaf edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.22.01.2024