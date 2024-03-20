T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 20.03.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/75 Esas

KARAR NO: 2024/104

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/02/2024 tarihli ilamı sanık Burhan Öztürk hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olup, dosyanın müştekisi olan Omar ve Nada oğlu, 1983 doğumlu, KASEM AL MAHMOUD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak itiraz yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu, itiraz edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.15.03.2023