Yayınlanma: 09.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 56. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.46732226-2019/727-Ceza Dava Dosyası 06.03.2025

Konu:

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin 11/06/2024 tarih ve 2019/727 esas 2024/1037 sayılı kararı ile sanık Waheedullah Nangarharı hakkında 5237 Sayılı TCK. nun 204/1, 53 maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın adli sicil kaydında kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün olmaması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda, sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda Mahkememizde olumlu kanaatin oluşması ve sanığın işlediği suç nedeni ile maddi zararın bulunmaması hususları nazara alınarak, 5278 S.K.’nun ile değişik 5271 sayılı CMK.’nun 231/5-6. maddesi gereğince, takdiren sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yokluğunda karar verilmiş olup, sanığın Afganistan uyruklu olduğu, Türkiye'de yerleşik ikametgah adresinin bulunmadığı İl Göç İdaresi ve emniyet müdürlüklerince tespit edilmekle;

SANIK WAHEEDULLAH NANGARHARI, Ubedullah ve Laılema oğlu, 1999 doğumlu AFGANİSTAN uyruklu

Sanığın Türkiye'de belirli bir adresinin olmadığı anlaşılmakla,

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin, istinaf dilekçesi ile istinafın reddine ilişkin ek karar özetlerini içeren bu yazının tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkeme zabıt katibine yapılacak müracaat üzerine zabıt katibi tarafından yapılan tutanağın hakime tasdikettirilmesi suretiyle veya bulunulan ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanlar ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunularak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.