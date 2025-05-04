Yayınlanma: 04.05.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 56. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.46732226-2025/139-Ceza Dava Dosyası

Konu: Hırsızlık suçundan Mahkememizin 21/03/2025 tarih ve 2025/139 esas, 2025/253 sayılı kararı ile sanık Yakoub Laıd hakkında 5237 Sayılı TCK.nun 142/2-h,53/1 maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına yokluğunda karar verilmekle; sanığın Cezayir uyruklu olduğu, Türkiye'de yerleşik ikametgah adresinin bulunmadığı,İstanbul İl Göç İdaresinin 18/04/2025 tarihli yazısında sanığın 29/03/2025 tarihinde sınır dışı edildiği tespit edilmekle;

SANIK YAKOUB LAID, MUSTAPHA VE KARIMA'DAN OLMA, 14/09/2000 CEZAİR DOĞUMLU,

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetini içeren bu yazının tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02/05/2025