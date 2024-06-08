T.C. İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.06.2024 - 00:00

Dosya No: .61458052-2013/1115-Ceza Dava Dosyası

İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Mahkememizin 23.02.2024 tarih 2013/1115 Esas 2024/156 karar sayılı ilamı ile; Ali ile Güllü' den olma 10/05/1987 D.lu Orhan TOPKAYA' nın 4733 sayılı kanuna muhalefet suçuna ilişkin 5237 sayılı TCK 'nun 66/1-e maddesinde öngörülen zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşılmakla kamu davasının düşürülmesine karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisindemahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesine vereceği bir dilekçe veyatutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması yolu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur. 05.06.2024