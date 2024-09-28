Yayınlanma: 28.09.2024 - 00:01

T.C.İSTANBUL 58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.84517419-2023/605-Ceza Dava Dosyası

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İLAN Mahkememizin 06.06.2024 tarihli 2023/605 E- 2024/417 Karar sayılı ilamı ile; Ruşitve İsmetoğlu, 06.06.2024 İstanbul d.lu sanık Ferhat Hocalar tarafıolduğu Çocugu Müstehcen Yayınları Okumaya ve SeyretmeyeTeşvik , Tehdit, Hakaret, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan verilen 06.06.2024 tarihli 2023/605 E 2024/417K sayılı Tehdit suçundan verilen2.240 TL Adli Para CezasıCezası, Çocugu müstehcenlik suçundanverilen Beraat kararı ve Tehdit suçundan verilen Beraat kararıveHakaret ve Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan verilendüşme kararınınsanığa tebliğ edilemediğinden , 7201 SayılıYasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize ve yamahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza mahkemesine verileceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunması yolu ile İstinaf Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabilecekleri aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müşteki ve sanığa tebliğ edilmiş sayılacağının ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur. 25.09.2024