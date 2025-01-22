Yayınlanma: 22.01.2025 - 00:01

T.C.İSTANBUL 58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.84517419-2022/355-Ceza Dava Dosyası 16.01.2025

Konu : Mahkememizin 15.10.2024 tarihli 2022/355 E- 2024/608 Karar sayılı ilamı ile; Yousef ve Ashrafoğlu 1990d.lu İran d.lu müşteki İman Daneshsedıgı , Sadegh ve Khodabas kızı1982 d.lu İdan d.lu müşteki Sara Parvızı ve Mohhammadhasan ve Marziye oğlu, 1993 İran doğumlu sanık Mohammad Amını Hakkında Basit Yaralama verilen HAGB kararının sanığa ve müştekilere tebliğ edilemediğinden , 7201 SayılıYasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren15 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza mahkemesine verileceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunması yolu ile İstinaf Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabilecekleri aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağının ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur 16.01.2025