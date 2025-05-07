Yayınlanma: 07.05.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.84517419-2023/85-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 19.12.2024 tarihli 2023/85E- 2024/771Karar sayılı ilamı ile; Hamıd ve Zahra oğlu,1992 İRAN d.lu sanık Ali Mohammadı'nın tarafı olduğu Resmi Belgede Sahtecilik suçundan verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına kararının sanığa tebliğ edilemediğinden , 7201 SayılıYasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta içersinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza mahkemesine verileceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunması yolu ile İstinaf Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabilecekleri aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müşteki ve sanığa tebliğ edilmiş sayılacağının ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur. 02.05.2025