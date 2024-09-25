Yayınlanma: 25.09.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.24838704-2020/191-Ceza Dava Dosyası 23.09.2024

ESAS NO : 2020/191

KARAR NO : 2024/129

DAVACI : K.H.

İLANYapılan yargılama sonunda Gültekin ve Elifoğlu 01/09/1988 D.lu İsmail UĞUZ hakkında açılan kamu davasının yargılaması sonucu Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan TCK.299/12,62,. Maddeleri uyarınca 11 ay 20 günHAPİS TCK.51/1. Madde uyarınca ERTELENMESİNE dair gıyapta verilen karar adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28. Maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.