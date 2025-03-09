Yayınlanma: 09.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.24838704-2023/505-Ceza Dava Dosyası 07.03.2025

Konu:

ESAS NO: 2023/505

KARAR NO: 2024/514

DAVACI: K.H.

İLAN Yapılan yargılama sonunda Abdulhamit ve Azizeoğlu 15/10/1982 D.lu Nafiz BİLMEZ hakkında açılan kamu davasının yargılaması sonucu iftira suçundan TCK. 267/1,43,62. Maddeleri uyarınca 1 yıl 15 gün HAPİS cezasına dair gıyapta verilen karar adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28. Maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.