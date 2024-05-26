T.C. İSTANBUL 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 26.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2018/405 Esas

KARAR NO: 2024/46

MAĞDUR: ERKAN KILIÇ; Mustafa ve Türkan oğlu, 02/06/1995 DUİSBURG F. ALM. doğumlu,

MAĞDUR: SEMİH AYGÜNEŞ; Ender ve Hatice oğlu, 17/06/1996 DUİSBURG / F. ALM.

SUÇ: Kasten Yaralama

KARAR TARİHİ: 20/02/2024

Yukarıda açık kimliği yazılı mağdurların bulunduğu dosyada sanık hakkında beraat kararı verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ve internet haber sitesi ilanından 7 gün içinde kanun yoluna başvurulmadıkları takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 24/05/2024